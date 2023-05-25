В Сбербанке сообщили о дефиците юаней на российском валютном рынке
Аналитик Сбербанка Матовников: на российском валютном рынке образовался дефицит юаней
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. На валютном рынке РФ в четвертом квартале 2022 года образовался дефицит юаней, что стало серьезной проблемой для российских банков, заявил старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
"С китайцами мы вышли в отрицательное сальдо (в юаневых расчетах за экспорт-импорт). Это причина, почему у нас на рынке закончились юани, через торговлю мы их больше не получаем", — сказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.
Матовников назвал это "структурной проблемой", из-за которой выросли ставки на рынке и образовался дефицит юаневой ликвидности.
"Банки выгребли половину лимита, который был организован Центральным банком для чрезвычайного финансирования, а не для регулярного финансирования банков. Это проблема остается серьезной и для банковской сферы будет играть большую роль", — сказал главный аналитик Сбербанка.
Он добавил, что по итогам прошлого года рубль стал играть большую роль в экспортных операциях РФ, при этом евро особой роли больше не играет.
https://1prime.ru/Forex/20230525/840682717.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.