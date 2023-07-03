МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Китайский юань стабилизировался в понедельник после снижения почти до восьмимесячного минимума против доллара США в конце прошлой недели на фоне усиления Народным банком Китая мер поддержки своей валюты. Рублю все слабости покорны: кому выгоден пиковый курс?

В заявлении по итогам ежеквартального заседания комитета по денежно-кредитной политики китайский центральный банк заявил о намерении продолжать поддерживать стабильность юаня и препятствовать более существенным колебаниям его курса.

"В свете недавнего стремительного ослабления юаня, мы считаем, что это заявление предполагает возможность принятия Народным банком Китая в ближайшие несколько недель мер денежно-кредитной политики, направленных против обесценения юаня", — говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

В Goldman Sachs допускают, что центральный банк может вновь ввести резервные требования для форвардных валютных сделок или скорректировать норму резервов по валютным депозитам, чтобы попытаться замедлить темп падения юаня, если оно будет продолжаться.

Увеличение разницы между доходностью гособлигаций Китая и гособлигаций других ведущих экономик (особенно США) и замедление роста китайской экономики оказывает давление на юань, который с начала года потерял уже почти 5% против доллара США, оказавшись в числе азиатских валют с самой слабой динамикой. Хотя казалось, что этот тренд устраивает китайские власти, за последние недели Пекин предпринял ряд действий, сигнализирующих о намерении предотвратить резкое падения юаня.

Источники сообщили Reuters, что Народный банк Китая провел опрос среди иностранных банков относительно процентных ставок, предлагаемых ими клиентам по долларовым депозитам.

Кроме того, в понедельник, как и на прошлой неделе, центральный банк установил более высокий, чем ожидалось, срединный курс юаня к доллару. Большинство инвесторов видят в этом очередную попытку сдержать избыточное ослабление юаня.

Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на понедельник на уровне 7,2157 против 7,2258 в пятницу. Прогноз опрошенных Reuters аналитиков предполагал, что курс будет установлен на уровне 7,2464. Глава ЦРУ назвал разделение экономик США и Китая глупостью, пишет СМИ

На континентальных торгах в понедельник пара отступила от достигнутого в пятницу максимума почти за восемь месяцев 7,2730 и стабилизировалась на уровне 7,2435, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

"Мы продолжали следить за расхождением устанавливаемого срединного курса и прогнозов, чтобы оценить степень приемлемости наблюдавшегося последнее время темпа ослабления юаня для центрального банка, — говорит Кристофер Вон, валютный стратег-аналитик OCBC. — Однако, подобные действия, вероятно, лишь замедлят снижение юаня, но не смогут переломить его нисходящий тренд".

Внимание рынка также, вероятно, вскоре переключится на визит министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин. На этой неделе она встретится с высокопоставленными членами правительства Китая для обсуждения широкого спектра вопросов.

На момент написания статьи индекс доллара США вырос до 102,959 с уровня закрытия пятницы 102,912, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2541.