МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник пытается повышаться в рамках коррекции после сильного падения на прошлой неделе, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль укрепляется на торгах понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.50 мск снижался на 42 копейки, до 89,13 рубля, евро — на 46 копеек, до 97,34 рубля, юаня — на 6 копеек, до 12,28 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар при этом терял к рублю 0,5%, юань и евро — тоже 0,5%.

Объем торгов юанями при этом составлял 107,2 миллиарда рублей против 39,6 миллиарда по евро и 82,9 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Курсы рубля к основным валютам в понедельник корректируются вверх после мощного провала, особенно усилившегося во второй половине прошлой недели.

В итоге на Московской бирже курс доллара за прошлую неделю взлетел на 4,85 рубля, до 89,55 рубля, евро — на 5,46 рубля, до 97,8 рубля, юаня — на 62 копейки, до 12,33 рубля. Таким образом, повод в виде фиксации прибыли вполне созрел.

"Российский рубль корректируется вверх против иностранных валют: доллар, евро и юань снижаются", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Техническая цель роста в виде диапазона 89-90 рублей за доллар достигнута, и теперь самое время зафиксировать спекулятивную прибыль", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

ПРОГНОЗЫ

Слабости рубля может поспособствовать дисбаланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Он вызван, с одной стороны, недостаточным притоком валюты на внутренний рынок из-за сокращения экспортной выручки. С другой — обусловлен восстановлением импорта до уровней двух-трехлетней давности", — добавляет он.

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курсу доллара будет находиться в диапазоне 87-91 рубля", — говорит Антон Пустовойтов из УК "Первая".