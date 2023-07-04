МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника показывает разнонаправленную динамику к доллару и юаню: американская валюта дешевеет до 88,5 рубля, а китайская дорожает до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль отскочил вверх после чувствительного падения прошлой недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 20 копеек — до 88,5 рубля, курс юаня растет на 1 копейку — до 12,19 рубля, курс евро понижается на 21 копейку — до 96,46 рубля.