Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику к доллару и юаню
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника показывает разнонаправленную динамику к доллару и юаню: американская валюта дешевеет до 88,5 рубля, а китайская дорожает до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 20 копеек — до 88,5 рубля, курс юаня растет на 1 копейку — до 12,19 рубля, курс евро понижается на 21 копейку — до 96,46 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230704/840988278.html
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