МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Резервы Китая в иностранной валюте выросли в июле на фоне ослабления доллара США против других основных валют. ЦБ наблюдает повышенный фон кибератак

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, валютные резервы Китая (крупнейшие в мире) в июне показали неожиданно сильный рост, на 16,49 млрд долларов, и составили 3,193 трлн долларов против 3,177 трлн долларов в мае. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что резервы составят 3,178 трлн долларов.

За июнь китайский юань снизился на 2% против американского доллара, а сам доллар — на 1,2% против других основных валют.

По состоянию на последний день июня Китай располагал золотыми резервами в размере 67,95 млн тройских унций против 67,27 млн унций в конце мая.

Стоимость золотых резервов Китая на конец июня снизилась до 129,93 млрд долларов с 132,15 млрд долларов в конце мая.