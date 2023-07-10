МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рубль показывает разнонаправленную динамику в начале торгов понедельника: курс доллара растет до 91,39 рубля, юань дешевеет до 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик научил, в чем хранить валюту, когда рубль снова рухнет

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 14 копеек, до 91,39 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 12,64 рубля, евро дешевеет на 14 копеек, до 100,22 рубля.