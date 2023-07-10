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2023
https://1prime.ru/Forex/20230710/841037925.html
Курс доллара растет до 91,39 рубля
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Рубль показывает разнонаправленную динамику в начале торгов понедельника: курс доллара растет до 91,39 рубля, юань дешевеет до 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 10.07.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, юань, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рубль показывает разнонаправленную динамику в начале торгов понедельника: курс доллара растет до 91,39 рубля, юань дешевеет до 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 14 копеек, до 91,39 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 12,64 рубля, евро дешевеет на 14 копеек, до 100,22 рубля.