МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Юань снизился против доллара США в понедельник под давлением не оправдавших ожиданий рынка данных по инфляции в Китае, которые подтвердили мнение инвесторов об ослаблении китайской экономики и дефляционных рисках. Аналитик научил, в чем хранить валюту, когда рубль снова рухнет

В июне цены производителей в Китае снижались самым быстрым темпом за семь с половиной лет, а потребительские цены остались на майском уровне.

По словам аналитиков Capital Economics, слабость инфляции может позволить Народному банку Китая еще больше смягчить денежно-кредитную политику.

"Вместе с тем при слабом спросе на кредиты и давлении на юань мы считаем, что в основном стимулирование будет оказано за счет бюджетной политики", — сказали в компании, добавив, что не ожидают в этом году понижения ключевой ставки более чем на десять базисных пунктов.

Перед открытием торгов Народный банк Китая в пятницу установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1926 против 7,2054 в пятницу. По словам трейдеров и аналитиков, как и каждый день в течение двух последних недель, фиксинг был намного ниже прогнозов рынка, что указывает на недовольство властей ослаблением юаня.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что срединный курс будет установлен на уровне 7,2132. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

На континентальном рынке пара открылась на 7,2256, а на момент написания статьи торговалась по 7,2339.

"Сейчас важнее всего наблюдать за тем, применят ли власти не денежно-кредитное стимулирование и как скоро они это сделают, а также будут ли его размеры и охват соответствовать ожидаемому рынком воздействию на рост экономики", — написали аналитики HSBC клиентам.

Они отметили, что в июне Народный банк Китая понизил процентные ставки, но "меры денежно-кредитной политики как таковые увеличили разницу доходности".

В этом году юань снизился против доллара почти на 5%, находясь под давлением замедления роста китайской экономики и дальнейшего отрыва доходности в других странах (особенно в США) от доходности в Китае.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 102,452 от уровня закрытия пятницы 102,272. Пара доллар/оффшорной юань торговалась по 7,2415.