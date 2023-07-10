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2023
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В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности из-за курса рубля
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Текущий курс рубля не представляет собой угрозу для финансовой стабильности в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "В Кремле не видят угрозы для... ПРАЙМ, 10.07.2023
валюта, рынки, финансы, новости, дмитрий песков, финансы, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Текущий курс рубля не представляет собой угрозу для финансовой стабильности в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно", — сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря президента России, текущая ситуация лучше прогнозов.
Песков подчеркнул, что подобные ситуации с валютными курсами "бывают".