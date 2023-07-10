МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Текущий курс рубля не представляет собой угрозу для финансовой стабильности в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Хорошая новость для рубля: дальше будет легче

"В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно", — сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента России, текущая ситуация лучше прогнозов.

Песков подчеркнул, что подобные ситуации с валютными курсами "бывают".