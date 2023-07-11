ПЕКИН, 11 июл — ПРАЙМ. Порядка 80% коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях, важную роль в создании независимой российско-китайской инфраструктуры играет возможность взаимного использования национальных платежных систем, рассказал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Путин назвал долю нацвалют в расчетах России и Китая

Сенатор выступил в рамках заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР по вопросу совместной разработки нормативных актов для минимизации влияния санкций на двустороннюю и глобальную торговлю.

Примером плодотворной кооперации между Россией и Китаем сенатор назвал инвестиционное сотрудничество. По его мнению, "актуализация соглашения между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите капиталовложений будет способствовать достижению большего уровня защиты инвестиций, обеспечит более стабильную, прозрачную и предсказуемую деловую среду для инвесторов".

Особое место в финансовом сотрудничестве занимает вопрос двусторонних расчетов, сказал политик.

"Около 80% коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях. Важную роль в создании независимой российско-китайской инфраструктуры играет возможность взаимного использования национальных платежных систем и защищенных каналов передачи финансовой информации", — отметил Журавлев.

Сенатор также обратил внимание на внедрение цифровой валюты. По его словам, в перспективе она даст дополнительную возможность для трансграничных операций. Журавлев считает важными направлениями многостороннего сотрудничества реализацию транспортно-логистических проектов, взаимодействие в рамках инициативы "Один пояс – один путь" и в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам, экс-посол РФ в Китае Андрей Денисов затронул тему взаимодействия парламентариев по вопросам мировой повестки.

"Подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки", — отметил сенатор.

По его словам, обе страны отмечают универсальную координирующую роль ООН в поддержании глобальной и региональной безопасности и стабильности, выступают против произвольного санкционного давления и других инструментов своевольного политического принуждения. Сенатор подчеркнул, что "площадки ШОС и БРИКС рассматриваются Россией и Китаем в качестве ключевых элементов формирующегося миропорядка". Девятый друг России и Китая: зачем Ирану ШОС и кто от этого выиграет

Председатель комитета СФ по федеративному устройству и регполитике Андрей Шевченко в свою очередь полагает, что для расширения регионального взаимодействия РФ и КНР требуется, в частности, "улучшать транспортною коммуникацию, включая пассажирское авиасообщение, и дорожную инфраструктуру".

Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко акцентировала внимание на гуманитарном взаимодействии субъектов РФ и провинций КНР. По ее словам, российские и китайские регионы активно продвигают совместные образовательные, научные и культурные проекты.

Святенко рассказала о межвузовском сотрудничестве, в том числе в рамках профильных ассоциаций вузов. При этом она отметила популярность изучения китайского языка в России, а в Китае — русского. По ее словам, "в 2022-2023 учебном году китайский язык изучали 88 тысяч студентов и школьников".

Сенатор также сообщила о перспективах развития туристической сферы.

"Считаем важным расширять географию поездок китайских туристов, разрабатывать новые маршруты с задействованием большего числа российских регионов в программы путешествий", — отметила законодатель.

Кроме того, Святенко призвала активнее развивать сотрудничество в сфере спорта.