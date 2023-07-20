МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Юань укрепился в четверг после решения Народного банка Китая смягчить порядок финансирования компаний за счет привлечения иностранных капиталов. Поддержку ему также оказали продажи доллара государственными банками. Рубль в начале торгов дорожает к доллару

В четверг центральный банк повысил допустимую долю иностранного финансирования китайских компаний, и это решение начало действовать с момента опубликования. Оно означает, что компании смогут больше кредитоваться за рубежом и, вероятно, сократят покупки доллара за юань, считают аналитики Citi.

Дополнительную поддержку юань получил благодаря продажам доллара крупными государственными банками Китая на оффшорном рынке в четверг утром, сообщили два информированных источника.

"Мы считаем, что власти стали более жестко реагировать на ослабление юаня перед запланированным на следующую неделю заседанием политбюро Коммунистической партии, на котором, возможно, будет объявлено о пакете бюджетного стимулирования экономики", — сказал аналитик TD Securities Алекс Лу.

С начала этого года юань снизился против доллара на 3,9%.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1862, а на момент написания статьи торговалась по 7,1816. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1466 против 7,1486 в среду.

Индекс доллара к моменту написания статью снизился до 100,066 от уровня закрытия среды 100,281. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1837.