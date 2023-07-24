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2023-07-24T08:49:31+03:00
2023-07-24T08:49:31+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230724/841166404.html
Курс юаня к доллару снизился на фоне осторожности инвесторов
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https://россиясегодня.рф
. Юань снизился в понедельник против доллара США, так как давление на него со стороны спроса компаний на иностранную валюту было сильнее поддержки, которую ему оказывал... ПРАЙМ, 24.07.2023
валюта, рынки, новости, курс юаня, курс доллара, центральные банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Юань снизился в понедельник против доллара США, так как давление на него со стороны спроса компаний на иностранную валюту было сильнее поддержки, которую ему оказывал превысивший ожидания рынка срединный курс.
Инвесторы были осторожны перед заседанием политбюро Коммунистической партии Китая и решениями ключевых центральных банков по денежно-кредитной политике.
На этой неделе высшее руководство Китая обсудит вопросы экономики и определит основные направления политики страны на второе полугодие.
В среду закончится заседание ФРС, на следующий день свое решение объявит ЕЦБ, а в пятницу — Банк Японии.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1451 против 7,1456 в пятницу. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что курс будет установлен на уровне 7,1795.