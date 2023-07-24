МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Юань снизился в понедельник против доллара США, так как давление на него со стороны спроса компаний на иностранную валюту было сильнее поддержки, которую ему оказывал превысивший ожидания рынка срединный курс. В Китае оценили "благородство" Европы в отношении Украины

Инвесторы были осторожны перед заседанием политбюро Коммунистической партии Китая и решениями ключевых центральных банков по денежно-кредитной политике.

На этой неделе высшее руководство Китая обсудит вопросы экономики и определит основные направления политики страны на второе полугодие.

В среду закончится заседание ФРС, на следующий день свое решение объявит ЕЦБ, а в пятницу — Банк Японии.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1451 против 7,1456 в пятницу. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что курс будет установлен на уровне 7,1795.