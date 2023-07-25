МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к доллару и упал юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,13 рубля и 12,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 37 копеек, до 90,13 рубля, евро — на 86 копеек, до 99,64 рубля, юаня – вырос на 6 копеек, до 12,63 рубля.