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2023
https://1prime.ru/Forex/20230725/841186093.html
Доллар на Мосбирже завершил торги вторника падением
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Рубль по итогам торгов вторника вырос к доллару и упал юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,13 рубля и 12,63 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 25.07.2023
валюта, рынки, новости, россия, мосбиржа, рубль, валюты, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к доллару и упал юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,13 рубля и 12,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 37 копеек, до 90,13 рубля, евро — на 86 копеек, до 99,64 рубля, юаня – вырос на 6 копеек, до 12,63 рубля.