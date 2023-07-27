МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В четверг юань укрепился против доллара США до двухнедельного максимума на фоне ослабления доллара против других валют, после того как накануне ФРС повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов и просигнализировала о вероятности завершения цикла повышения процентных ставок. Аналитик раскрыл, чем закончится укрепление рубля

"Инвесторы поняли, что пространство для дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики стало ограниченным, — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. — Кроме того, на последнем заседании политбюро власти Китая укрепили надежды на стимулирование".

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1265 против 7,1295 в среду. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что фиксинг будет установлен на уровне 7,1468.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1345 и достигала минимума с 14 июля 7,1192. На момент написания статьи торговалась по 7,1314.

"В краткосрочной перспективе динамика юаня будет определяться направлением доллара", — сказал трейдер одного из иностранных банков, добавив, что рынки будут внимательно следить за информацией о мерах поддержки китайской экономики.

В понедельник высшие руководители Китая обещали усилить государственную поддержку экономики с прицелом на повышение спроса.

"На заседаниях политбюро власти подводят итоги работы экономики за первое полугодие и корректируют параметры политики на второю половину года, — сказал старший экономист UBP Карлос Казанова. — Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы будет объявлено о новых мерах стимулирования. Мы с особым вниманием наблюдаем за балансом центрального банка и не исключаем понижения норм резервирования капиталов банками на 25 базисных пунктов в 3-м квартале 2023 года".

Индекс доллара к моменту написания статью снизился до 100,847 от уровня закрытия среды 100,887.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1303.