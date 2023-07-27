МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг продолжает отыгрывать курсовые колебания форекса: теряет к доллару и к юаню, но растет к евро, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фьючерсы на газ в США снизились на два процента из-за менее жаркой погоды

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск повышался на 43 копейки, до 90,59 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,63 рубля, евро терял 17 копеек, до 99,77 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 87,4 миллиарда рублей против 35,3 миллиарда по евро и 72,9 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,5%, юань – на 0,4%, евро снижался в пределах 0,2%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты продолжает отыгрывать курсовые колебания форекса. Так, евро снижается на 0,5% до 1,103 доллара, что проявляется в его спаде против рубля на фоне повышения доллара и юаня.

"Рубль поначалу в четверг пытался продолжить восходящее движение предыдущей сессии. Однако затем российская валюта стала сдавать позиции, выйдя в умеренный минус. Стабилизация курса рубля, наблюдавшаяся в последние две недели, может быть обманчивой, учитывая, что он так и не сумел воспользоваться налоговым периодом. Осуществляемые в рамках него экспортерами дополнительные продажи иностранной валюты, скорее всего, лишь удерживали рубль от ослабления", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.47 мск повышалась на 0,3% до 82,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышается на 0,7%, до 101,6 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску на глобальном рынке и компенсируя дорожающую нефть.

ПРОГНОЗЫ

Рубль получал поддержку от продажи экспортерами валюты в рамках подготовки к прохождению очередного пика налоговых выплат, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

"На текущей неделе эта поддержка завершится. Тем не менее поводов для сильного снижения рубля также нет. Нефть постепенно подрастает, а американская валюта на форексе в перспективе может снизиться на фоне роста уверенности участников рынка в смене монетарной политики со стороны ФедрезерваСША", — добавляет она.

Препятствовать более быстрому снижению курса рубля способно вероятное улучшение ситуации с экспортной выручкой, которое должно было произойти благодаря подорожанию нефти за последний месяц, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, ЦБ с 1 августа будет дополнительно продавать валюту для инвестирования средств ФНБ. Однако ежемесячный объем аналогичных операций, связанных с реализацией бюджетного правила, может сократиться из-за увеличения нефтегазовых доходов", — добавляет он.