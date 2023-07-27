МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,6 рубля и 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль теряет к доллару и к юаню, но растет к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 44 копейки, до 90,60 рубля, юаня – на 6 копеек, до 12,64 рубля, евро — на 2 копейки, до 99,96 рубля.