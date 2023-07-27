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2023-07-27T19:26:04+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230727/841209979.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 90,6 рубля
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Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,6 рубля и 12,64 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 27.07.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, курс доллара, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,6 рубля и 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 44 копейки, до 90,60 рубля, юаня – на 6 копеек, до 12,64 рубля, евро — на 2 копейки, до 99,96 рубля.