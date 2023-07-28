МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Юань укрепился против доллара США в пятницу, после того как Народный банк Китая установил более низкий, чем ожидали рынки, срединный курс доллара к юаню. Поддержку китайской валюте также оказали надежды на усиление стимулирования экономики. Рубль в начале торгов повышается к доллару и снижается к юаню

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1338 против 7,1265 в четверг. Рынки ожидали более низкого фиксинга, и, по мнению аналитиков DBS, банк продолжит поддерживать свою валюту этой мерой.

"В основном стабилизация юаня объясняется последовательным определением более низкого срединного курса доллара к юаню, и мы ожидаем, что стабильность будет поддерживаться, чтобы не возник риск оттока капиталов", — написали аналитики DBS клиентам.

По их прогнозу, пара доллар/юань будет торговаться в диапазоне 7,12-7,18.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1697, а на момент написания статьи торговалась по 7,1564.

Инвесторы сохраняют надежду на более конкретные меры поддержки проблемного сектора недвижимости, на который приходится около четверти экономики Китая. На состоявшемся в понедельник заседании политбюро Коммунистической партии прозвучали сигналы об усилении такой поддержки.

Надежды инвесторов поддержало проецированное агентством "Синьхуа" заявление министра жилищного строительства Ни Хона, который сказал в четверг, что для стимулирования покупок жилья необходимы более действенные меры, включая понижение ставок по ипотечным кредитам и размера первого взноса.

"Настроения инвесторов улучшилось в ожидании более конкретных мер государственной поддержки в направлении, заданном решениями политбюро", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

Индекс доллара к моменту написания статью снизился до 101,716 от уровня закрытия четверга 101,773.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1569.