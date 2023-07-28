МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс иены к доллару растет в пятницу утром более чем на 0,5% после выхода итогов заседания центробанка Японии и его макропрогнозов, следует из данных торгов. Пазл наконец сложился: чем обернется для рубля роковой август

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене опускается на 0,57%, до 138,63 иены с уровня прошлого закрытия в 139,44 иены.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0971 с 1,0973 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 101,74 пункта.

Центробанк Японии по итогам очередного заседания снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, и все программы выкупа финансовых активов с рынка как элементы монетарной политики. Кроме того, регулятор обновил свои макроэкономические прогнозы, в частности, понизив ожидания роста ВВП страны.

При этом теперь центробанк рассматривает диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня как ориентир, а не жесткие рамки.

Рынки также продолжают оценивать решение Европейского центрального банка. В четверг регулятор ожидаемо повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. При этом на заседании в сентябре ЕЦБ будет принимать решение о дальнейшей величине ставке "непредвзято" и на основе данных, может как поднять ее, так и сохранить, заявила на пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард.