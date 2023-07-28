МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу усилила снижение к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, на фоне сползания рынка нефти и завершения периода налогов июля, следует из данных торгов. Доллар слабо укрепляется к мировым валютам в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.21 мск рос на 77 копеек, до 91,37 рубля, юаня – на 10 копеек, до 12,74 рубля, евро – на 57 копеек, до 100,53 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 90,4 миллиарда рублей против 38,2 миллиарда по евро и 70,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,8%, юань – тоже на 0,8%, евро – на 0,5%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты попадает под давление перед выходными в условиях прохождения пика налогового периода июля, что снижает продажи валюты экспортерами. Психологически негативно сказывается также локальная приостановка роста рынка нефти после повышательной динамики в предыдущие дни.

Стоимость нефти к 16.21 мск снижалась на 0,3%, до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) терял 0,1%, до 101,7 пункта, поддерживая аппетит к рисковым активам. Впрочем, это мало сказывается на рубле.

ПРОГНОЗЫ

Доллар третью неделю торгуется на Мосбирже преимущественно в диапазоне 90-92 рублей, отмечает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

"Цена на нефть марки Brent поднялась выше 80 долларов за баррель. Но из-за временного лага пошлины, дисконтов и санкционных ограничений это не приведет к заметному увеличению предложения долларов на рынке, а значит не окажет заметной поддержки рублю", — полагает он.

Инфляция в настоящее время — это не результат разовых всплесков в отдельных категориях товаров, а достаточно широкомасштабное повышение цен, считают аналитики Райффайзенбанка.

"В большей степени это, как мы полагаем, результат более активного восстановления потребительского спроса (как вследствие активизации кредитования, так и за счет роста госрасходов), и в меньшей — результат ослабления курса рубля. Мы считаем, что ЦБ в перспективе будет реагировать дополнительным повышением ключевой ставки (по нашим обновленным оценкам, до 9,5% к концу этого года), что должно позволить инфляции остаться чуть выше 5% к концу года", — оценивают в Райффайзенбанке, говоря о факторах курсообразования рубля.