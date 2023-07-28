МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо ослаб по итогам торгов пятницы, что обусловило его снижение по итогам всей недели, в течение которой он в целом оставался стабилен к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 91,71 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,8 рубля, евро подорожал на 96 копеек, до 100,92 рубля.

Объем торгов юанем составил 103,23 миллиарда рублей против 80,66 миллиарда по доллару и 43,52 миллиарда по евро.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.24 мск дешевел на 0,37%, до 83,48 доллара за баррель.

По итогам недели доллар вырос на 79 копеек, юань — на 18 копеек, а евро подешевел на 28 копеек.

РУБЛЬ ОСЛАБ НА ФОНЕ ОКОНЧАНИЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

"В день расчетов по основным налогам рубль уже не получил никакой поддержки. Более того, российская валюта с самого утра начала испытывать заметное давление. В первой половине торгов пара доллар/рубль поднялась выше 91 рубля, а ближе к окончанию рабочего дня находилась уже выше 91,5 рубля. Стоит отметить, что сегодняшний ход торгов повторил ситуацию прошлого месяца, когда в день основных налоговых платежей рубль демонстрировал сопоставимое с сегодняшним ослабление", — отметил Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Он также считает, что с точки зрения фундаментальных факторов отечественная валюта продолжает оставаться под давлением. Постепенному ослаблению рубля до новых минимумов, по мнению Кравченко, будут способствовать дальнейшее сокращение экспорта при сохранении уровня импорта, вывод средств через покупки наличной иностранной валюты и ее переводы за рубеж, а также погашение внешнего долга российскими компаниями в "токсичной" валюте при ее дефиците на внутреннем рынке.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global также полагает, что ключевые торгуемые иностранные валюты сегодня подорожали на фоне окончания налогового периода.

ПРОГНОЗЫ

Антон Кравченко из УК "Первая" считает, что на данный момент рубль сохраняет возможности для стабилизации. Поддержку отечественной валюте оказывает относительно дорогая нефть, а также перспективы дальнейшего роста ее стоимости на фоне возможного завершения цикла повышения процентных ставок рядом мировых ЦБ.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, юаню и евро на старт следующей торговой недели 90–92 рубля, 100–102 рубля и 12,5–12,9 рубля соответственно", — заключает Мильчакова.