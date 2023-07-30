МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В августе рубль столкнется с рядом факторов, которые способны повлиять на его курс к началу сентября, — такой прогноз в интервью с "РГ" дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Рубль замер к началу августа: что будет на следующей неделе

Он отметил, что в августе не ожидается заседаний ФРС, Европейского ЦБ и Банка России по процентным ставкам, а это означает, что "рубль не получит существенных ориентиров от этих решений: ни позитивных, ни негативных".

На таком фоне, по мнению экономиста, имеет смысл обратить особое внимание на мировые нефтяные цены, поскольку "новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК и ежемесячный доклад ОПЕК могут повлиять на курс рубля".

Помимо этого, в первых числах августа должны появиться данные по июльской инфляции в России, и если она разгонится, то в сентябре, как считает Лобода, Банк России вполне может снова повысить ключевую ставку, а это способно укрепить рубль.

"Для рубля также важны будут данные по инфляции в США за июль, которые выйдут в середине августа. Замедление инфляции может привести к ослаблению доллара, так как это может быть сигналом того, что ФРС может отказаться от жесткой монетарной политики", — считает экономист.

Однако, невзирая на вышеуказанные факторы, курс рубль остается очень чувствительным к политическим и санкционным рискам, поэтому, как напоминает Лобода, "в случае обострения геополитической ситуации, рубль может кратковременно подешеветь".

В то же время он не исключает, что к концу августа появятся позитивные новости для рубля с саммита БРИКС, который пройдет в ЮАР. Там могут прозвучать заявления о будущей единой торговой валюте БРИКС, что способно стать весьма значимым событием, которое ускорит дедолларизацию мировой экономики.

"Таким образом, к началу сентября курс доллара будет находиться в коридоре 88-95 рублей, а курс евро держаться между 97-105 рублями. Курс юаня не превысит границы 12,3-13,3 рубля", — предсказывает Лобода.