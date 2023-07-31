МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс рубля утром понедельника отыграл часть потерь старта торгов и теперь более умеренно снижается к основным валютам: доллар торгуется чуть ниже 92 рублей, евро — чуть дороже 101 рубля, курс юаня выше 12,80 рубля, следует из данных Московской биржи. Это уже все: рубль и тревожный дубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск растет на 10 копеек, до 91,81 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,83 рубля, евро — на 29 копеек, до 101,21 рубля. При этом максимально в ходе торгов американская валюта дорожала до 92,77 рубля, китайская — до 12,93 рубля, а европейская — до 101,98 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время снижается на 0,02%, до 84,39 доллара за баррель.

"На утро понедельника доллар продолжает дорожать к рублю. Мы считаем, что в рамках недели доллар может протестировать верхнюю часть диапазона 92-94 рубля на фоне пониженного предложения валюты на рынке", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По его мнению, ключевое давление на позиции рубля оказывает завершение периода налоговых выплат экспортерами в условиях сохранения стабильного спроса на валюту среди импортеров и низкой активности валютных спекулянтов. Поддержку же рублю могут оказать высокие цены на нефть, а также ожидаемое снижение курса доллара на глобальных рынках, отметил Жильников.

"Внешний фон… позитивный. Нефть незначительно дешевеет, но прогнозы по спросу и цене на нефть улучшаются. В Китае стимулы приобретают более конкретный характер на фоне слабой статистики. Соответственно, вслед за мерами поддержки в КНР можно ждать более устойчивого спроса на товары российского экспорта, что станет также поддержкой для российских акций и рубля", — считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции".