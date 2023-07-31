МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В понедельник японская иена продолжала снижение, начавшееся в пятницу, после того как Банк Японии скорректировал денежно-кредитную политику, но может впервые с марта закончить месяц на позитивной территории против доллара США. Курс рубля к основным торгуемым на Мосбирже валютам перешел к росту

Евро вырос после выхода данных, показавших, что рост экономики еврозоны ускорился, а инфляция в ней замедлилась.

На четверг запланировано заседание Банка Англии, а в пятницу выйдут данные по занятости в США, которые могут определить решение сентябрьского заседания ФРС по процентным ставкам.

На европейской сессии в понедельник пара доллар США/японская иена поднималась до максимума за три недели 142,5, а на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,87%, по 142,4.

Иена начала пикировать в пятницу, когда трейдеры оценивали воздействие решений Банка Японии оставить в силе крайне мягкие процентные ставки и сделать систему управления кривой доходности (YCC) более гибкой.

Пара доллар/иена закончила пятницу ростом на 1,2%, но до этого она падала на 1%, до минимума сессии 138,05.

Банк Японии удерживает доходность на крайне низких уровнях, и это в течение продолжительное времени оказывает давление на иену. Проведенная в понедельник очередная интервенция центрального банка стала сигналом о том, что такая ситуация будет наблюдаться и дальше.

Доходность десятилетних облигаций Японии подскочила до девятилетнего максимума, что заставило Банк Японии покупать долговые обязательства. Вероятно, эта мера "стала неожиданной для некоторых участников рынка и спровоцировала продажи иены", написали аналитики MUFG клиентам в понедельник. Аргентина снова использует юани для платежа по долгу МВФ

"В то же время неспособность иены удержать завоевания прошлой недели на решении центрального банка могла быть реакцией на сигнал Банка Японии о том, что он не спешит повышать процентные ставки", — добавили аналитики.

Вышедшие в понедельник данные показали, что в июле активность в производственном секторе Китая сократилась четвертый месяц подряд. Тем не менее зависимый от китайской экономики австралийский доллар и акции китайских компаний получили поддержку со стороны обещаний властей Китая усилить стимулирование.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,9%, до 0,6707, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась без изменений, по 7,1531.

Доллар США готовится закончить июль снижением, так как участники рынка считают, что повышением ключевой савки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе ФРС завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,22% выше уровня закрытия пятницы, на 101,69, но по итогам июля, вероятно, снизится примерно на 1,0%, причем это будет второй месяц подряд, который он закончит на негативной территории.

Доллар США также, видимо, впервые с марта закончит июль снижением против иены и второй месяц подряд против евро и фунта.

Вышедшие в пятницу данные показали, что в июне годовой темп инфляции в США был самым медленным более чем за два года. Это означает, что инфляционное давление снижается и у ФРС становится меньше оснований для повышения ставок. Британский фунт торгуется стабильно

До сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытых рынках выйдут еще два отчета по инфляции и два по занятости в США, и у рынков еще много времени, чтобы поменять свое мнение, поэтому "все внимание на этой неделе будет сосредоточено на выходящих в пятницу данных по рабочим местам вне сельского хозяйства", сказал аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

В понедельник, после выхода данных, показавших, что инфляция в еврозоне в июле продолжала замедляться, а рост ее экономики во 2-м квартале возобновился, пара евро/доллар поднялась на 0,21%, до 1,1039 и готовится закончить месяц ростом примерно на 1%.

На прошлой неделе ЕЦБ сигнализировал о вероятности паузы в цикле повышения ставок в сентябре. Вместе с тем, по мнению аналитиков Rabobank, "вышедшие в понедельник данные дают центральному банку аргументы как в пользу более продолжительного удержания ставок на текущем ровне, так и в пользу еще одного повышения".

Пара британский фунт/доллара США укрепилась на 0,13% до 1,2850, перед запланированным на эту неделю заседанием Банка Англии и может закончить месяц ростом на 1,3%. Участники рынка ожидают, что банк повысит ключевую ставку на четверть или на половину процентного пункта.