МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро растет во вторник вечером после публикации макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных рынка труда США

По состоянию на 19.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,0975 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0993 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 143,28 иены со 142,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 102,33 пункта.

Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал индекс деловой активности в промышленности США. В июле показатель увеличился до 46,4% с июньских 46%, в то время как аналитики ожидали роста до 46,8%.

Инвесторы ожидают статистику недели. В четверг будет опубликована окончательная оценка композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны по итогам июля. Предварительная оценка указала на снижение показателя до 48,9 пункта с июньских 49,9 пункта. А в пятницу выйдет показатель безработицы в США за июль, аналитики ждут его сохранения на уровне июня в 3,6%.