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2023
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Доллар растет к евро после выхода статистики по США
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Курс доллара по отношению к евро растет во вторник вечером после публикации макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.20 мск курс... ПРАЙМ, 01.08.2023
валюта, рынки, новости, сша, курс доллара, доллар, валюты, макроэкономическая статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро растет во вторник вечером после публикации макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,0975 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0993 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 143,28 иены со 142,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 102,33 пункта.
Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал индекс деловой активности в промышленности США. В июле показатель увеличился до 46,4% с июньских 46%, в то время как аналитики ожидали роста до 46,8%.
Инвесторы ожидают статистику недели. В четверг будет опубликована окончательная оценка композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны по итогам июля. Предварительная оценка указала на снижение показателя до 48,9 пункта с июньских 49,9 пункта. А в пятницу выйдет показатель безработицы в США за июль, аналитики ждут его сохранения на уровне июня в 3,6%.