МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В среду юань снизился против доллара США до минимума почти за неделю, но торговался в узком диапазоне. Давление на него оказывают опубликованные на этой неделе слабые данные Китая и отсутствие конкретных мер поддержки экономики. ЦБ Китая будет поддерживать финансирование в сфере недвижимости страны

В начале сессии юань немного укрепился, но быстро развернулся и к полудню торговался со снижением.

Инвесторы проигнорировали просьбу центрального банка к коммерческим банкам сократить или отсрочить покупки доллара, о которой во вторник сообщало агентство Reuters. Они сосредоточили внимание на мерах государственной поддержки проблемного сектора недвижимости, на который приходится около четверти китайской экономики. Вышедшие на этой неделе результаты опросов указали на спад активности в производственном секторе, подчеркнув необходимость его стимулирования.

Во вторник центральный банк обещал поддерживать стабильное и упорядоченное финансирование сектора недвижимости, добавив, что продолжит работать над снижением ставок по ипотечным кредитам и размеров первоначальных взносов для индивидуальных покупателей.

"Рынок не чувствует существенного улучшения ситуации в секторе жилой недвижимости, — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан. — Негативную динамику цен на жилье следует остановить, чтобы покупатели опять начали тратить деньги".

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1368 против 7,1283 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,1698, а на момент написания статьи торговалась по 7,1836.

Индекс доллара снизился до 102,244 от уровня закрытия предыдущей сессии 102,303.

Во вторник агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. Ранее так же поступило агентство Standard & Poor's.

"Мы считаем, что воздействие этих решений будет ограниченным, учитывая роль США как крупнейшей и наиболее влиятельной экономики", — написали аналитики Maybank клиентам.

Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,1919.