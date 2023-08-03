МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс рубля немного повышается к основным иностранным валютам в первой половине четверга: доллар торгуется чуть ниже 94 рублей, а евро, хоть и снижается, пока держится выше 102 рублей, следует из данных Московской биржи. СМИ: Минфин поддержит рубль и откажется от покупки инвалюты на рынке

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск снижается на 39 копеек, до 93,77 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,02 рубля, евро — на 50 копеек, до 102,5 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,5%, до 82,78 доллара за баррель.

"Сегодня утром доллар по отношению к рублю пытается частично сбросить свою перекупленность и вернуться "под" отметку 94 рублей, что выглядит естественным после резкого движения накануне. Впрочем, по нашему мнению, на текущий момент заметных факторов для коррекции пары доллар-рубль нет. По нашей оценке, существует высокая вероятность выхода доллара на уровень 95-96 рублей в ближайшее время", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Аналитик полагает, что росту доллара способствует давление на валюты развивающихся стран, а также коррекция нефтяных котировок.

"Пока рублю остается надеяться на приток валютной выручки из-за роста цен на российское сырье в неопределенном будущем. Но без новых жестких мер ЦБ рубль будет выглядеть слабо", — полагает Алексей Антонов из "Алор Брокер".