МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупки валюты по бюджетному правилу и продолжает укрепляться теми же темпами: так, курс юаня снижается до 12,99 рубля, а доллара — до 93,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро падает перед выходом макростатистики по еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижается на 68 копеек, до 93,48 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,99 рубля, евро — на 77 копеек, до 102,23 рубля.

Минутами ранее Минфин РФ сообщил, что возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, впервые с января 2022 года.