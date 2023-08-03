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2023
https://1prime.ru/Forex/20230803/841281755.html
Рубль не реагировал на решение Минфина по покупкам валют
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Рубль не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупки валюты по бюджетному правилу и продолжает укрепляться теми же темпами: так, курс юаня снижается до 12,99 рубля, а... ПРАЙМ, 03.08.2023
валюта, рынки, новости, рубль, курсы валют, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупки валюты по бюджетному правилу и продолжает укрепляться теми же темпами: так, курс юаня снижается до 12,99 рубля, а доллара — до 93,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижается на 68 копеек, до 93,48 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,99 рубля, евро — на 77 копеек, до 102,23 рубля.
Минутами ранее Минфин РФ сообщил, что возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, впервые с января 2022 года.