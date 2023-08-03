МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару несколько снижается после публикации итогов очередного заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Банк Англии назвал ожидаемую инфляцию в Великобритании по итогам года

По состоянию на 14.51 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2675 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2709 доллара.

Курс евро к доллару рос до 1,0948 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0936 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 142,88 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 102,58 пункта.

Ранее в четверг Банк Англии ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%. В июне текущего года регулятор повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов, в мае и марте — на 25 б.п. Регулятор также отметил, что если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 48,6 пункта с 49,9 пункта. Предварительная оценка показывала значение в 48,9 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.