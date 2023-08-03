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2023
https://1prime.ru/Forex/20230803/841288091.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги четверга ростом
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Рубль по итогам торгов четверга упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,99 рубля и 13,12 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 03.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,99 рубля и 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 83 копейки, до 94,99 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 24 копейки, до 103,24 рубля.