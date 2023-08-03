МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 94,99 рубля и 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Цифровой рубль обзавелся логотипом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 83 копейки, до 94,99 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 24 копейки, до 103,24 рубля.