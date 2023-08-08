МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Во вторник австралийский и новозеландский доллары приблизились к ключевым уровням поддержки, находясь под давлением ослабления юаня, разочаровывающих данных по внешней торговле Китая и укрепления доллара США против других основных валют. Импортеры разогнали доллар

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,3%, до 0,6555, немного не дойдя до ключевой поддержки на двухмесячном минимуме 0,6514, достигнутом три сессии назад. В понедельник пара торговалась в узком диапазоне 0,6555-0,6592 при небольших объемах ликвидности в связи с праздником в Австралии.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,3%, до 0,6090, после роста на 0,1% в понедельник. Теперь сопротивление пары находится на 0,6133, а поддержка — в районе 0,6060.

Давление на валюты Австралии и Новой Зеландии, для которых Китая является основным торговым партнером, оказало снижение юаня, против которого доллара США в начале сессии поднялся до двухнедельного максимума 7,2100.

Вышедшие во вторник данные показали, что в июле по сравнению с июлем прошлого года импорт в Китай сократился на 12,4%, а экспорт из него — на 14,5%, в то время как экономисты ожидали сокращения на 5,0% и 12,5% соответственно.

Позднее австралийский доллар и юань частично отыграли понесенные сразу после выхода данных потери.