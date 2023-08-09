МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании данных о росте потребительских цен в США, при этом инфляция может снова перейти к усилению, свидетельствуют данные торгов и оценки аналитиков. Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США

По состоянию на 8.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,0975 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара, курс доллара к иене снижается до 143,13 иены со 143,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 102,38 пункта.

Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.

Эта статистика может также подсказать инвесторам оценить результаты длительного цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США и предположить дальнейшие шаги регулятора, чей целевой показатель инфляции составляет 2%. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков ждут, что регулятор в сентябре сохранит учётную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют минимальное повышение.