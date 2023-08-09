МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара остается почти неизменной по отношению к иене, пока инвесторы оценивают данные по инфляции Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цена нефти марки Brent достигла 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля

По состоянию на 14.49 мск курс евро к доллару растёт до 1,0976 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 143,38 иены со 143,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 102,43 пункта.

В среду государственное статистическое управление КНР опубликовало данные об инфляции в Китае. Согласно официальной статистике, потребительские цены в стране по итогам июля в годовом выражении снизились на 0,3%, а в месячном — выросли на 0,2%. Инвесторы опасаются, что страна может находиться в состоянии дефляции.

"Китай переживает период восстановления экономики позже, чем остальные страны, и была надежда, что в результате оно будет происходить быстрее, но этого не случилось. Другие страны рассчитывали на то, что восстановление экономики Китая будет способствовать их собственному росту, поскольку эта страна в течение последнего десятилетия была одним из основных факторов, стимулирующих спрос",— сказал порталу MarketWatch экономист Monetary Policy Analytics Дерек Танг (Derek Tang).