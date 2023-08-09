МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Страховой дом ВСК с 15 августа будет участвовать в тестировании цифрового рубля, проводимом Банком России, страховщик заинтересован, чтобы в будущем востребованность новой формы денег в расчете с клиентами стала выше, чем у СБП — больше 30-50%, сказала член совета директоров компании Ольга Сорокина. Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля

"Цифровой рубль — это цифровое чудо, которое станет реальностью. Мы его будем использовать во всех процессах страховщика. В первую очередь, это процессы оплаты, оплата нескольких продуктов. Мы выбрали два ключевых продукта — страхование имущества и медицинское страхование, — в которых будем использовать возможность применения цифрового рубля. Наша ключевая задача на период пилотирования — это проверить как раз всю цепочку взаимодействия", — сказала она в ходе пресс-конференции о цифровом рубле.

"Уже на примере быстрых платежей мы видим: от того, как мы настроим бизнес-процессы, будут востребованы нашим клиентом. Система быстрых платежей доходит до 30-50% востребованности. В наших интересах, чтобы цифровой рубль эту планку превысил, потому что для нас это прямой эффект", — добавила Сорокина.

По ее словам, дополнительный потенциал для страховщика – это смарт-контракты, это то, что еще предстоит изучить.

"И, конечно, как страховщик мы имеем большое количество партнеров, мы видим потенциал использования еще и с контрагентами – нашими партнерами также целесообразно применение цифрового рубля", — отметила член совета директоров ВСК.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. В среду первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что пилот цифрового руля начнется 15 августа.