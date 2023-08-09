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2023
https://1prime.ru/Forex/20230809/841364848.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги среды ростом
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,2 рубля и 13,43 рубля соответственно, несмотря на то,... ПРАЙМ, 09.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, валюты, рубль, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,2 рубля и 13,43 рубля соответственно, несмотря на то, что после решения ЦБ приостановить с 10 августа до конца года покупки валюты по бюджетному правилу, отечественная валюта немного укрепилась, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 10 копеек, до 97,2 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,43 рубля, евро — на 18 копеек, до 106,64 рубля. При этом до объявления решения ЦБ доллар дорожал примерно на 30 копеек, до 97,5 рубля, юань — на 4 копейки, до 13,46 рубля, а евро — на 50 копеек, примерно до 107 рублей.