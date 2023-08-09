МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 97,2 рубля и 13,43 рубля соответственно, несмотря на то, что после решения ЦБ приостановить с 10 августа до конца года покупки валюты по бюджетному правилу, отечественная валюта немного укрепилась, следует из данных Московской биржи. Рубль на Мосбирже не реагирует на решение ЦБ приостановить покупку валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 10 копеек, до 97,2 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,43 рубля, евро — на 18 копеек, до 106,64 рубля. При этом до объявления решения ЦБ доллар дорожал примерно на 30 копеек, до 97,5 рубля, юань — на 4 копейки, до 13,46 рубля, а евро — на 50 копеек, примерно до 107 рублей.