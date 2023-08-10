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2023
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Курс юаня слабо меняется в ожидании публикации статистики в США и Китае
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. В четверг юань торгуется почти без изменений. Инвесторы ждут выходящих позднее в течение торгового дня данных по инфляции в США, а также отчета по кредитованию в Китае. По... ПРАЙМ, 10.08.2023
валюта, рынки, новости, курс юаня, курс доллара, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В четверг юань торгуется почти без изменений. Инвесторы ждут выходящих позднее в течение торгового дня данных по инфляции в США, а также отчета по кредитованию в Китае.
По словам трейдеров и аналитиков, подписанный в среду президентом США Джо Байденом запрет на новые американские инвестиции в некоторые чувствительные технологии в Китае почти не оказал воздействия на динамику юаня.
"Диапазон ограничений относительно узок, и его влияние на приток капиталов в Китай и на юань будет ограниченным", — отмечают в Mizuho Bank.
Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1576 против 7,1588 в среду. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что фиксинг будет установлен на уровне 7,2023.
Аналитики Maybank говорят, что выходящие в четверг данные по инфляции в США могут оказать воздействие на динамку юаня.
На момент написания статьи индекс доллара снизился до 102,466 от уровня закрытия среды 102,49.
Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2229.