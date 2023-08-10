МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Пара доллар США/японская иена в четверг прорвала уровень 144 и поднялась до максимума за месяц. Инвесторы учитывали расхождение траекторий денежно-кредитной политики перед выходом данных по инфляции в американской экономике, которые могут определить дальнейшую динамику процентных ставок ФРС. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в США в июле до 3,3 процента

Юань еще больше удалился от одномесячного минимума, после того как Народный банк Китая в очередной раз установил более высокий, чем ожидали рынки, срединный курс к доллару США. Это помогло валютам Австралии и Новой Зеландии подняться от минимумов почти за два месяца.

Пара доллар США/японская иена впервые с 7 июля поднялась до 144,08. Участники рынка учитывают, что расхождение траекторий политики Банка Японии и ФРС поддерживает доллар.

Рост цен на нефть до максимума с января также оказал давление на иену, так как бедная ресурсами Япония импортирует много энергоносителей.

"Конечно, продолжающийся почти семь недель рост цен на энергоносители оказывает давление на иену", — сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Прорыв пары доллар/иена выше 145 может открыть ей путь к 148, "если после выхода данных по инфляции доллар укрепится", добавил он.

Несмотря на принятое Банком Японии в конце прошлого месяца решение ослабить контроль доходности долгосрочных облигаций, руководители банка подчеркнули, что это изменение было технической коррекцией, направленной на продление срока действия стимулирования, в основном определяемого отрицательной краткосрочной процентной ставкой.

"Вышедшие в начале этой недели слабые данные о заработках японцев укрепили нашу уверенность в том, что Банк Японии оставит краткосрочную ставку на уровне —0,1% до конца года", — сказала стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон. В Банке Японии объяснили коррекцию порядка управления кривой доходности

"Разница между перспективами денежно-кредитной политики США и Японией указывает на то, что пара доллар/иена, вероятно, сохранит поддержку", — добавила она.

Перед выходом данных по инфляции динамика доллара США против других основных валют была несильной, и в середине азиатской сессии индекс доллара находился недалеко от уровня закрытия среды, на 102,50, примерно в середине диапазона последней недели 101,98-102,80.

От минимума пятницы индекс поднялся на 0,5% и готовится закончить четвертую неделю подряд на позитивной территории.

После выхода слабых данных Китая доллар поддерживает спрос на активы-убежища. Кроме того, крепнет уверенность инвесторов в мягкой посадке американской экономики и ослаблении ценового давления в ней.

По прогнозу экономистов, в июле, как и в июне, годовой рост индекса потребительских цен (CPI) в США составил 4,8%.

Рынки оценивают вероятность паузы в цикле повышения ставок ФРС в сентябре в 86,5% и предполагают, что следующим шагом центрального банка станет понижение стоимости финансирования, что, возможно, произойдет весной следующего года.

Вышедшие в среду данные показали, что в июле в китайской экономике наблюдалась дефляция. Опубликованный днем ранее отчет указал на более значительный, чем ожидалось, спад импорта и экспорта.

Тем не менее пара доллар/юань снизилась до 7,2246, после того как Народный банк Китая установил более высокий срединный курс для своей валюты, чем ожидали на рынке. Во вторник пара доллар/оффшорный понималась до 7,2514, самого высокого уровня с 7 июля.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,15%, до 0,65385, после падения во вторник до минимума с 1 июня 0,6497.

Пара новозеландский/доллар США поднялась на 0,1%, до 0,6058, оторвавшись от достигнутого во вторник минимума с 8 июня 0,6035.