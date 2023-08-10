МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Доллар США в четверг снизился против большинства валют, в то время как инвесторы ждут ключевых американских данных по инфляции позже в четверг, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы. Однако американская валюта достигла месячного максимума против японской иены, что частично связано с ростом цен на энергоносители. Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании публикации статданных в США

Пара евро/доллар выросла на 0,44%, до 1,10235, пара фунт/доллар укрепилась на 0,3%, до 1,2757, а пара доллар/иена торгуется почти без изменений, по 143,77 после того, как ранее она достигла 144,14 самого высокого уровня за один месяц.

Основным событием четверга будет выход данных США по инфляции за июль.

Эти данные в некоторой степени могут подтвердить или опровергнуть мнение рынка, согласно которому ФРС завершила цикл повышения процентных ставок.

Ожидается, что общий индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 3,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как базовый индекс вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

"Рынок считает, что он имеет хорошее представление о CPI. Действительно, общий индекс вырос, но существует эффект базы сравнения, поэтому ФРС не будет возражать, а базовый индекс, вероятно, будет возвращаться к целевому уровню, поэтому все будет нормально", — говорит Джейн Фоули, валютный стратег-аналитик Rabobank.

"Даже если данные будут соответствовать прогнозам, существует ряд факторов, за которыми рынок должен следить", — говорит валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоули, указывая на волатильность рынка казначейских облигаций и рост цен на энергоносители, отмечая, что эти факторы могут отразиться на инфляции и заставить центральные банки продолжить повышение ставок.

Цены на газ в Европе в среду достигли максимума почти за два месяца на новостях о возможных забастовках на производстве сжиженного газа в Австралии, а цены на нефть выросли до многомесячных максимумов.