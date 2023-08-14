МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и иене в понедельник вечером перед публикацией в течение недели ряда данных по США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укрепляющемся долларе

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,092 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 145,31 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 103,12 пункта.

Во вторник будет опубликована информация о розничных продажах в США, объем которых, согласно прогнозам, в июле вырос на 0,4% к июню.

В среду трейдеры будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду выйдут данные об объеме промышленного производства в США, который, как ожидается, в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении.