2023-08-14T18:50:29+03:00
2023-08-14T18:50:29+03:00
2023-08-14T18:50:29+03:00
2023
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Доллар дорожает к евро и иене перед публикацией данных по США
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Курс доллара растет по отношению к евро и иене в понедельник вечером перед публикацией в течение недели ряда данных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.33... ПРАЙМ, 14.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и иене в понедельник вечером перед публикацией в течение недели ряда данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,092 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 145,31 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 103,12 пункта.
Во вторник будет опубликована информация о розничных продажах в США, объем которых, согласно прогнозам, в июле вырос на 0,4% к июню.
В среду трейдеры будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду выйдут данные об объеме промышленного производства в США, который, как ожидается, в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении.