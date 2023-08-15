2023-08-15T09:20:13+03:00
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2023
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Власти Японии готовы к необходимым мерам против высокой волатильности иены
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Глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки, комментируя журналистам продолжающееся падение курса национальной валюты, подчеркнул готовность властей "предпринять... ПРАЙМ, 15.08.2023
валюта, рынки, новости, япония, минфин японии, иена, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 15 авг — ПРАЙМ. Глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки, комментируя журналистам продолжающееся падение курса национальной валюты, подчеркнул готовность властей "предпринять необходимые меры" для сдерживания чрезвычайных колебаний курса иены.
"Мы пристально отслеживаем тренды на валютном рынке и намерены предпринять необходимые меры на случай чрезвычайных колебаний", — отметил он.
Отвечая на вопрос о возможных интервенциях, Судзуки подчеркнул, что подобные решения основываются "не на абсолютных числах и стремлении их защитить, а на вопросе вокруг волатильности". В то же время японский министр не исключил, что власти предпримут действия в случае выявления "спекулятивных тенденций на фоне колебаний, которые могут негативно сказаться на планировании компаний и домохозяйств".
Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио во вторник опустился до 145,59 иены за доллар впервые с 10 ноября прошлого года.