ТОКИО, 15 авг — ПРАЙМ. Глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки, комментируя журналистам продолжающееся падение курса национальной валюты, подчеркнул готовность властей "предпринять необходимые меры" для сдерживания чрезвычайных колебаний курса иены. На мировых рынках противоречие

"Мы пристально отслеживаем тренды на валютном рынке и намерены предпринять необходимые меры на случай чрезвычайных колебаний", — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможных интервенциях, Судзуки подчеркнул, что подобные решения основываются "не на абсолютных числах и стремлении их защитить, а на вопросе вокруг волатильности". В то же время японский министр не исключил, что власти предпримут действия в случае выявления "спекулятивных тенденций на фоне колебаний, которые могут негативно сказаться на планировании компаний и домохозяйств".

Курс японской национальной валюты после открытия торгов в Токио во вторник опустился до 145,59 иены за доллар впервые с 10 ноября прошлого года.