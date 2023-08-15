МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник днем снижается в рамках коррекции, переварив неожиданно резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ и не получив других мер поддержки от регулятора, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 450 долларам за тысячу кубов

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск повышался на 74 копейки, до 98,40 рубля, евро – на 49 копеек, до 107,54 рубля, юаня – на 6 копеек, до 13,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дневной диапазон торгов во вторник широкий и, в частности, по доллару составляет 92,6-99,2 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 169,4 миллиарда рублей против 43,4 миллиарда по евро и 138,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом прибавлял к рублю 0,8%, юань – 0,5%, евро – тоже 0,5%.

РУБЛЬ ОЦЕНИВАЕТ МЕРЫ ЦБ

Курс российской валюты во вторник демонстрировал широкие колебания, обусловленные анонсированными решениями Центробанка РФ. В частности, накануне, после ухода курса доллара выше 100 рублей, регулятор объявил о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке. Названа сумма доходов российского бюджета от продажи бизнеса "иностранцами"

В итоге участники торгов резко развернулись, и доллар стал валиться уже в понедельник. В первой половине вторника падение продолжилось, и перед оглашением решения ЦБ доллар стоил около 96 рублей. Регулятор поднял ставку сразу на 3,5 процентного пункта – до 12% годовых, и рубль стал коррекционно падать. Сработало правило: продавай (инвалюту) на ожиданиях, откупай на новостях, отмечали эксперты. Впрочем, были и другие причины.

"Давление на рубль, скорее всего, оказало то, что многие ожидали от ЦБ мер ужесточения валютного контроля, в том числе хотя бы намека на возможное возвращение определенной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке. Однако это, вероятно, затруднительно из-за рисков санкционных ограничений на операции с данными средствами", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Учитывая, что наблюдавшееся в последние месяцы ослабление рубля вызвано не только и не столько повышенным потребительским спросом, который усиливается избыточным кредитованием, само по себе повышение ключевой ставки, даже на более высокие уровни, вряд ли обеспечит устойчивое восстановление рубля, добавляет он.

"Этому препятствует сохраняющаяся нехватка иностранной валюты, вызванная сокращением экспортной выручки, ее невозвратом в страну, а также расчетами за экспорт рублями и неликвидными валютами дружественных стран. Ситуация усугубляется устойчивым оттоком значительного капитала. Все эти факторы слабо зависят от уровня процентных ставок в экономике", — говорит Бабин.

"Рынок ждал, что регулятор, помимо повышения ставки, может объявить о дополнительных мерах поддержки рубля, но этого не произошло, поэтому укрепление рубля, которое наблюдалось накануне вечером и сегодня утром, после заседания сошло на нет", — также добавляет Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Повышение ключевой ставки — необходимая, но недостаточная мера для стабилизации курса рубля, считает и Евгений Кошелев из Россбанка. "Рынку еще предстоит убедиться в росте предложения валюты – в противном случае будут востребованы административные меры", — резюмирует он. В Госдуме предложили ввеcти альтернативу повышению ставки ЦБ

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю может оказать приближение очередного – августовского — налогового периода, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В отличие от предыдущих месяцев, когда этот фактор лишь удерживал некоторое время рубль от устойчивого ослабления, в этот раз возможно более ощутимое влияние фискальных платежей экспортеров, которые для этих целей могут продавать больше валюты, благодаря повышению нефтяных цен, произошедшему с конца июня", — добавляет он.

Повышение процентной ставки до 12% находится в русле предыдущего решения, когда Банк России 21 июля повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, считает Алексей Корнилов из "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цель повышения – снижение инфляционного давления, вызванного высоким внутренним спросом в условиях, превышающих возможности расширения предложения. Решение также будет способствовать снижению спроса на импорт и стабилизации курса рубля. Возвращение инфляции к целевому уровню имеет явные долгосрочные преимущества, так как это создает необходимые условия для устойчивого развития экономики", — резюмирует он.