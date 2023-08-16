МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в среду утром слабо снижается, в то время как рынки ожидают публикации новых экономических данных в США, Великобритании и еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растет до 1,0913 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара, курс доллара к иене опускается до 145,46 иены за доллар со 145,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 103,18 пункта.

Инвесторы ожидают позднее в ходе торгов публикации макростатистики, которая может отразиться на стоимости доллара, включая промышленное производство и число новостроек в США за июль.

Также в США инвесторы ждут выхода протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора. В июле ФРС повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 90,5% аналитиков ожидают её сохранения в сентябре, а на конец года 29,8% экспертов допускают ее на уровне 5,5-5,75%.

В среду также выйдут данные, могущие повлиять на курсы фунта стерлингов и евро. Так, будет опубликована статистика инфляции в Великобритании, промежуточная оценка ВВП еврозоны за прошлый квартал и данные о промпроизводстве в странах зоны евро — за июнь.