МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в среду продолжает укрепляться по отношению к другим основным торгуемым валютам: курс американской снижается до 96,80 рубля, китайской – до 13,21 рубля, европейской — до 105,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар слабеет перед выходом макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" к 9.55 мск снижается на 29 копеек, до 96,80 рубля, юаня – на 4 копейки, до 13,21 рубля, евро – на 31 копейку, до 105,31 рубля.

"Сильная поддержка в паре "доллар — рубль" расположена в районе 94 рублей. Не исключено, что она будет тестироваться на прочность. Однако без дополнительных мер поддержки рубль будет еще какое-то время выглядеть уязвимым, и уход пары выше 100 рублей очень вероятен", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Сегодня ждем, что курс доллара останется в диапазоне 95-100 рублей, но будет находиться под давлением. Вероятность отката в ближайшие дни доллара к 90-93 рублям мы по-прежнему оцениваем как весьма высокую, не исключаем ухода американской валюты под отметку 90 рублей в случае запуска властями действенных мер поддержки рубля или появления заметного навеса предложения валюты со стороны экспорта", — добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.