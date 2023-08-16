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2023
https://1prime.ru/Forex/20230816/841474938.html
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13 рублей впервые с 3 августа
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. Рубль усиливает рост на Московской бирже: юань опустился ниже 13 рублей впервые с 3 августа, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 22... ПРАЙМ, 16.08.2023
валюта, рынки, новости, курс юаня, курс рубля, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на Московской бирже: юань опустился ниже 13 рублей впервые с 3 августа, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 22 копейки, до 13,03 рубля, доллара — на 1,38 рубля, до 95,71 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 104,52 рубля.
Минутами ранее юань опускался до 12,999 рубля.
Укрепление рубля ускорилось после публикации издания Financial Times, которое со ссылкой на источники написало, что тема ужесточения валютного контроля будет обсуждена на совещании у президента России Владимира Путина уже в среду. В статье среди предложений Минфина называется обязательная продажа части валютной выручки экспортерами.