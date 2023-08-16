МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на Московской бирже: юань опустился ниже 13 рублей впервые с 3 августа, следует из данных торгов. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Курс юаня расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 22 копейки, до 13,03 рубля, доллара — на 1,38 рубля, до 95,71 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 104,52 рубля.

Минутами ранее юань опускался до 12,999 рубля.

Укрепление рубля ускорилось после публикации издания Financial Times, которое со ссылкой на источники написало, что тема ужесточения валютного контроля будет обсуждена на совещании у президента России Владимира Путина уже в среду. В статье среди предложений Минфина называется обязательная продажа части валютной выручки экспортерами.