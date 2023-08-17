МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после небольших колебаний снова вернулся к значительному росту: доллар, юань и евро торгуются около дневных минимумов – 93,3, 12,7 и 101,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа сообщила о рекордной активности участников срочного рынка

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.38 мск падает на 1,40 рубля, до 93,27 рубля, юаня – на 22 копейки, до 12,68 рубля, евро — на 1,84 рубля, до 101,36 рубля.

Начав торговый день с небольшого снижения курса, рубль затем стал укрепляться: курс доллара максимально опускался до 93,65 рубля, юаня – до 12,75 рубля, евро – до 101,98 рубля на сообщении газета "Ведомости" со ссылкой на источники в четверг о том, что властям РФ накануне удалось в неформальном порядке договориться с крупнейшими экспортерами об увеличении продажи валютной выручки.

Позже рубль вновь оказался в "красной" зоне в парах с американской, китайской и европейской валютами, а затем смог вернуться к росту.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" не исключает, что после прохождения рубля уровня в 94 рубля за доллар следующая цель сместится в район 90 рублей за доллар.