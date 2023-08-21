МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В понедельник юань снизился, после того как Народный банк Китая неожиданно для участников рынка оставил в силе процентную ставку, от которой рассчитывается стоимость ипотечных кредитов. Это решение усилило опасения в недостаточной поддержке проблемного сектора недвижимости, хотя центральный банк и понизил ставку по однолетним кредитам. Китай нарастил экспорт электромобилей в страны БРИКС на 601 процент

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1987 против 7,2006 в пятницу.

На континентальном рынке пара доллар США/юань открылась на уровне 7,2946, а к моменту написания статьи поднялась до 7,3067. На оффшорном рынке пара торговалась по 7,3251.

Индекс доллара поднялся до 103,386 от уровня закрытия пятницы 103,375.

Инвесторов все больше беспокоит вялость восстановления китайской экономики, и принятое в воскресенье решение Народного банка Китая их разочаровало. Банк понизил ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков на десять базисных пунктов, до 3,45%. Вместе с тем, вопреки прогнозам аналитиков, он оставил на уровне 4,2% ставку по пятилетним займам, от которой рассчитывается стоимость ипотечных кредитов. Рынки ожидали понижения этой ставки как меры, необходимой для поддержки сектора недвижимости.

По словам аналитика CGS-CIMB Securities Раймонда Чэна, "инвесторы теперь задумаются, насколько серьезно следует воспринимать принимаемые в последнее время меры".

Для того, чтобы восстановить доверие инвесторов к сектору недвижимости, "центральному банку потребуется дать более конкретную информацию с количественными целевыми показателями для банков", добавил Чэн.

В заявлении Народного банка Китая говорится, что Пекин будет координировать финансовую поддержку, направленную на решение долговых проблем регионов. В нем также повторяется обещание оптимизировать кредитную политику в секторе недвижимости.

Но это не смогло существенно ослабить обеспокоенность инвесторов замедлением роста китайской экономики.

Аналитики UBS понизили прогнозы роста ВВП Китая на этот и следующий годы до 4,8% и 4,2% с 5,2% и 5,0% соответственно, объясняя это решение углублением спада на рынке недвижимости, на который приходится около четверти экономики страны.

"Ослабление активности в секторе недвижимости окажет давление на спрос на товары промышленного производства и, следовательно, на инвестиции в промышленность, а также будет сдерживать расходы региональных властей и инвестиции в инфраструктуру", — сказано в опубликованном в понедельник аналитическим отчете UBS.

В банке также пересмотрели прогноз динамики пары доллар/юань и теперь считают, что в конце года она будет торговаться по 7,15, а не по 6,95.