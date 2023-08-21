МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В процессе валютных торгов понедельника курс доллара поднялся выше 94 рублей, евро торгуется по 102,54 рубля, впервые с 1 августа, юань — по 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций незначительно растет в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 39 копеек, до 94,14 рубля, юань — на 1 копейку, до 12,84 рубля, евро — на 63 копейки, до 102,54 рубля.

В ходе торгов понедельника доллар находился в диапазоне 93,16-94,30 рубля, юань – в пределах 12,70-12,86 рубля, евро – в районе 101,34-102,69 рубля.

Доллар, евро и юань по-прежнему обладают шансами развития коррекционного движения в район 89, 99 и 12,5 рубля соответственно, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает на сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров, необходимого для закрепления тенденции к укреплению рубля на этой неделе. Но для более уверенной стабилизации ситуации с рублем, по его мнению, необходимы дополнительные меры для смягчения влияния на рынок сформированных дисбалансов в валютной структуре торгового баланса.