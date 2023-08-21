МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ситибанк объявил, что с завтрашнего дня приостанавливает покупку долларов и евро в своих кассах. Курс рубля слабо растет к доллару, юаню и евро

"С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка", — говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах, максимально до 10%, увеличил "Тинькофф банк". А с 1 августа Райффайзенбанк также приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц.