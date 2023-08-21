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Ситибанк приостанавливает покупку долларов и евро в кассах
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Ситибанк объявил, что с завтрашнего дня приостанавливает покупку долларов и евро в своих кассах. "С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и... ПРАЙМ, 21.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, ситибанк, доллар, евро, покупка валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ситибанк объявил, что с завтрашнего дня приостанавливает покупку долларов и евро в своих кассах.
"С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка", — говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах, максимально до 10%, увеличил "Тинькофф банк". А с 1 августа Райффайзенбанк также приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц.