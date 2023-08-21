МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером слабо растет, при этом доллар дешевеет к евро, внимание трейдеров обращено к выступлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Нефть медленно дорожает на опасениях инвесторов

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару рос до 1,0885 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0873 доллара, курс доллара к иене — до 146,36 иены за доллар со 145,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 103,45 пункта.

Позднее на неделе Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы надеются получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий ФРС по ключевой ставке.

По данным CME Group, 86,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 34,9% допускают повышение ставки до диапазона 5,5-5,75%. Таким образом, несмотря на ожидание сохранения ставки в следующем месяце, рынки прогнозируют, что регулятор может повысить ее в дальнейшем на фоне сильной макростатистики.

"Возможны грубые "ястребиные" сюрпризы для инвесторов, полагающих, что повышения ставок закончены", — заявил аналитик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.