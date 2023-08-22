МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник упал к основным торгуемым валютам, отыграв позитив прошлой недели и взяв передышку в росте, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 94,3 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 65 копеек, до 94,3 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,89 рубля, евро – на 46 копеек, до 102,37 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 131,4 миллиарда рублей против 31,3 миллиарда по евро и 92,5 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,7%, евро – на 0,5%, юань – на 0,7%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты во вторник терял позиции после роста предыдущих дней. Прошлая неделя, закончившаяся ощутимым ростом рубля, по инерции толкнула его и в понедельник.

"Рынок во многом уже отыграл резкое повышение ключевой ставки и достижение договоренностей по наращиванию продаж валютной выручки экспортерами. В результате рубль показал коррекционное ослабление в том числе и на фоне укрепляющегося на глобальном рынке доллара", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Стоимость нефти к 21.28 мск снижалась на 0,6%, до 84,1 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,25% до 103,56 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Дополнительные продажи инвалюты экспортерами в рамках налогового периода могут пока лишь поддерживать российскую валюту от ухода на более слабые уровни, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Котировки Brent держатся довольно стабильно, при этом глобальный доллар выглядит сильно. Сильные макроданные по США, особенно в части потребительских расходов, продолжают поддерживать устойчивое укрепление доллара к остальным валютам. Краткосрочно ожидаем сохранения движения доллара в коридоре 92-95 рублей", — оценивает он.

В среду курс доллара может в моменте достигать 95 рублей, но в дальнейшем у рубля остается потенциал к укреплению в связи с приближающимся пиком налогового периода, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".