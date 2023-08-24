МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта дорожает до 94,52 рубля, китайская — до 12,96 рубля, европейская – до 102,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 26 копеек — до 94,52 рубля, юаня — поднимается на 6 копеек, до 12,96 рубля, евро – на 29 копеек, до 102,81 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально поднимался до 94,99 рубля, юань — почти до 13 рублей, евро – до 102,84 рубля.