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2023
https://1prime.ru/Forex/20230824/841558229.html
Курс доллара растет до 94,52 рубля
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Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта дорожает до 94,52 рубля, китайская — до 12,96 рубля, европейская – до 102,81 рубля,... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта дорожает до 94,52 рубля, китайская — до 12,96 рубля, европейская – до 102,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 26 копеек — до 94,52 рубля, юаня — поднимается на 6 копеек, до 12,96 рубля, евро – на 29 копеек, до 102,81 рубля.
В первые минуты торгов доллар максимально поднимался до 94,99 рубля, юань — почти до 13 рублей, евро – до 102,84 рубля.