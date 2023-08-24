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Курс доллара растет к евро и снижается к иене
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. Курс доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг утром перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла,... ПРАЙМ, 24.08.2023
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, курс иены, фрс сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг утром перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару рос до 1,0871 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара, курс доллара к иене — до 145,18 иены за доллар со 144,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 103,34 пункта.
Внимание инвесторов обращено на запланированное на пятницу выступление Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях регулятора. На данный момент, согласно информации CME Group, почти 87% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания.
Позднее в четверг будут опубликованы данные по рынку труда США. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице за неделю по 19 августа выросло на 1 тысячу, до 240 тысяч.