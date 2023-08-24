МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в четверг утром перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару рос до 1,0871 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара, курс доллара к иене — до 145,18 иены за доллар со 144,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 103,34 пункта.

Внимание инвесторов обращено на запланированное на пятницу выступление Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях регулятора. На данный момент, согласно информации CME Group, почти 87% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по рынку труда США. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице за неделю по 19 августа выросло на 1 тысячу, до 240 тысяч.